На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 3 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«На границе Беларуси со странами ЕС фиксируется существенное скопление грузового транспорта — 1760 единиц. Четыре функционирующих европейских погранперехода по-прежнему не обеспечивают ритмичный пропуск транспорта из Беларуси, искусственно создавая затор на границе», - сообщает ведомство.

Согласно информации, самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Здесь въезда в Польшу ожидают 650 фур. Польские контрольные службы оформили 58% грузовиков от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 18% транспорта от нормы, а очередь составляет 530 грузовиков.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) въезда на сопредельную территорию ожидают 420 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 34% фур от нормы.

Через латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 42% грузового транспорта. По состоянию на 10:00 въезда в Латвию ожидают 160 грузовиков.

За 24 часа перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь увеличилась с 1025 до 1130 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 37% легковушек от нормы.