Очередь легковушек на белорусско-польской границе сократилась до 480 машин. Это следует из сообщения Госпогранкомитет Беларуси.

«Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 480 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за два дня приняли на свою территорию всего 39% транспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, перед выходными днями, 28 марта, на границе Беларуси с Польшей насчитывалось 830 легковушек.

Что касается грузовиков, то контрольные службы ЕС оформили 35% фур от нормы за выходные дни, утверждает ГПК.

«По состоянию на 10:00 около 2000 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Евросоюз», - информирует ведомство.

Меньше всего фур за двое суток проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 13% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 43% фур.

Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в Польшу ожидают 655 грузовых авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС. Польские контрольные службы за два дня приняли на свою территорию 59% большегрузов.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 370 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы c пятницы приняли из Беларуси 23% авто от нормы.