На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 2,3 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, около 1000 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 15% грузовиков от нормы, т.е. 75 фур из 500 возможных. Через литовский Шальчининкай (Бенякони) за сутки в ЕС въехало лишь 38% большегрузов.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 630 авто. За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 61% грузовиков от нормы.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 370 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы оформили 47% авто от нормы.

Очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и литовским Мядининкай (Каменный Лог) — 200 и 20 автомобилей соответственно. Сотрудники данных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию всего 45% транспорта.