На границе Беларуси с Польшей количество легковушек уменьшилось до 130 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«<...> 130 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). За неделю через этот погранпереход в Польшу проследовало 40% легковушек», - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то по состоянию на 10:00 перед всеми функционирующими европейскими пунктами пропуска фиксируется 1700 машин.

Около 1000 большегрузов ожидают оформления перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 16% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 39% большегрузов.

Перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) в очереди находятся 340 фур. Сопредельные контрольные службы с начала недели приняли из Беларуси 57% транспорта.

Въезда в Латвию ожидают 370 грузовиков. С понедельника латвийская сторона пропустила на свою территорию 39% авто.