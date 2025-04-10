На границе Беларуси с Польшей очередь легковушек увеличилась до 570 авто

Очереди на границе не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают свыше 3 тысяч машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Причем очереди легкового транспорта сохраняются только на въезд в Польшу.

«На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 570 авто и 12 автобусов. Сопредельные контрольные службы за сутки оформили 41% легковушек от нормы», - информирует ведомство.

Между тем 2440 грузовиков по состоянию на 10:00 ожидают въезда в Евросоюз.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию 16% транспорта от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 47% большегрузов. В очереди — 1100 грузовых авто.

Въезда в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) ожидают 400 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию за сутки 38% авто от нормы.