Последнее обновление: 24.02.2025 10:49

Профсоюзы США предложили бойкотировать требование об отчетности сотрудников о работе

Многочисленные американские учреждения и профсоюзы призвали федеральных служащих не отвечать на распространенное Управлением кадровой службы (ОРМ) электронное письмо с требованием отчитаться о своей работе за неделю. Об этом сообщает портал Axios.

Как сообщалось, накануне американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности правительства (DOGE), под угрозой увольнения потребовал от федеральных служащих отчитаться о проделанной ими за неделю работе по электронной почте.

Инициатива Маска последовала за требованием президента США Дональда Трампа активизировать работу DOGE, сделав ее "более агрессивной".

Телеканал NBC проинформировал, что директор ФБР Кэш Патель приказал сотрудникам не отвечать на это электронное письмо. С аналогичным требованием выступили Агентство национальной безопасности и Госдепартамент. Министерство обороны США сообщило своим сотрудникам, что только оно несет ответственность за "проверку эффективности работы своего персонала" и будет проводить проверки сотрудников "в соответствии со своими собственными процедурами".

Два крупнейших профсоюза, представляющих работников федерального уровня, - Американская федерация государственных служащих (AFGE) и Национальный профсоюз работников казначейства (NTEU) - попросили не отвечать на письмо "ни пока, ни вообще".

При этом президент AFGE Эверетт Келли отправил письмо исполняющему обязанности директора OPM Чарльзу Эзеллу, требуя отозвать электронное письмо к вечеру того же дня.



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