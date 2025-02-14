Немецкий производитель беспилотников планирует удвоить производство в Украине

Ведущий немецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems намерен в этом году удвоить производство в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Делегация Министерства стратегических отраслей промышленности начинает свою работу на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы начали с рабочей встречи с представителями компании «Квантовые системы», - говорится в сообщении.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, «Квантовые системы» демонстрируют хороший пример локализации производства – компания уже открыла в Украине R&D-центр и предприятие по обслуживанию и разработке беспилотников.

В этом году компания планирует удвоить производство. В ходе встречи они обсудили, как это можно ускорить.

14 февраля открывается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие сотни руководителей государств, министров, политиков, экспертов, общественных деятелей и журналистов.