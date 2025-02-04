Лидер немецких консерваторов исключает дальнейшее сотрудничество с ультраправыми

Лидер консервативного Христианско-демократического союза Германии и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц исключил сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии" в случае прихода к власти. Об этом он заявил на федеральной партийной конференции ХДС в Берлине.

На конференции в понедельник, 3 февраля, христианские демократы приняли "программу немедленных действий" в случае прихода к власти, которая содержит краткое изложение ключевых положений предвыборного манифеста ХДС, сообщает Deutschlandfunk.

Она также включает план миграционной политики, принятый в Бундестаге при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии". При этом Мерц исключает сотрудничество с ними в парламенте в дальнейшем.

По словам лидера ХДС, консерваторы "никогда не будут работать вместе" с ультраправыми, а "АдГ" является важнейшим оппонентом в этой избирательной кампании".

Председатель Христианско-социального союза – баварской партии, которая входит с ХДС в один избирательный блок – Маркус Зёдер также заверил, что партии выступают против любого сотрудничества с "АдГ".

"Мы не будем помогать "АдГ", мы будем бороться с ними", – подчеркнул Зёдер.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".