Последнее обновление: 23.04.2021 12:37

Бизнес Германии поддерживает кандидатуру "Зеленых" на посту канцлера

Бизнес-элита Германии выступает за то, чтобы кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бербок заменила Ангелу Меркель после федеральных выборов в сентябре. Об этом свидетельствует опрос Civey среди 1500 руководителей предприятий для WirtschaftsWoche.

Опрос, проведенный во вторник и среду, показал, что 26,5% респондентов предпочитают видеть Бербок на посту канцлера. На втором месте - Кристиан Линднер, лидер свободных демократов, которые выступают в поддержку бизнеса, с 16,2%, сообщает Reuters.

Армин Лашет, который во вторник был выдвинут кандидатом на пост канцлера от консервативного блока Ангелы Меркель, имеет 14,3% поддержки. За ним следует кандидат от социал-демократов Олаф Шольц с 10,5%.

Затруднились ответить на вопрос 32,5% респондентов.

Поддержка "Зеленых" существенно выросла за последний год и партия по популярности догоняет консерваторов Лашета. Один опрос, обнародованный ранее на этой неделе, показал, что "Зеленые" даже опережают консервативный альянс.

Многие консерваторы обеспокоены своими перспективами без Ангелы Меркель, которая после четырех сроков канцлерства уходит в отставку после сентябрьских выборов.

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