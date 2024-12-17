Депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия Шольцу

Депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Недоверие правительству Шольца выразили 394 депутата, 207 - поддержали правительство, 116 депутатов воздержались.

Шольц сам ранее призвал провести такое голосование, поскольку, как отмечают европейские СМИ, это позволит ему провести досрочные выборы. Теперь, как ожидается, Шольц попросит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера распустить Бундестаг. Если парламент распустят, выборы в Германии должны будут пройти в течение 60 дней с даты роспуска.

Ранее Шольц, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), договорился с оппозиционными партиями о планах провести досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

В ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.

Опросы показывали, что сейчас наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. По данным Politico, их поддерживают 32% респондентов. После блока идет АдГ с 18%, тогда как СДПГ Шольца набирает только 16%, а "Союз 90/Зеленые" - 13%.