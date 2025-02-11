Немецкий канцлер Олаф Шольц перед выборами пообещал никогда не сотрудничать с ультраправыми

Немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник, 11 февраля, выступая в парламенте перед национальными выборами 23 февраля, пообещал, что его социал-демократическая партия (СДПГ) не будет сотрудничать ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом пишет Reuters.

Во вторник, 11 февраля, Шольц обвинил своего соперника – кандидата в канцлеры и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца – в том, что он нарушил свое слово в этом вопросе.

"Никогда, действительно никогда мы не будем делать общее дело с ультраправыми", – заверил Шольц.

АдГ сейчас занимает второе место, опережая СДПГ, а блок Мерца с ХДС/ХСС имеет все шансы получить наибольшее количество голосов. Все партии исключили возможность создания коалиции с АдГ.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по усилению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с АдГ.

Однако 31 января законопроект Мерца не прошел поименное голосование и был отклонен Бундестагом.

Позже Мерц заявил, что его оппозиционный блок ХДС/ХСС ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".