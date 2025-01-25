Около 100 тысяч человек в Словакии вышли на улицы против политики Фицо

Серия протестов "Словакия – это Европа" прошла почти в 30 городах страны, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек. Об этом сообщает Aktuality.

Согласно информации, 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

По всей Словакии собрались около 100 тысяч человек. По словам организаторов, митинги прошли мирно и без беспорядков.

Только в столице Словакии – Братиславе – по оценкам организаторов, собралось до 60 тысяч человек.

Издание Dennik N пишет, что в городе Банска Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине – около 5 тысяч, в Попраде и Нитре – около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.

Ранее на этой неделе словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.

Словацкая оппозиция, которая пытается объявить вотум недоверия правительству Фицо, отвергает эти заявления и говорит, что они являются лишь тактикой запугивания граждан.