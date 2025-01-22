Группа Всемирного банка может выделить Армении до $1,7 млрд

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил новую пятилетнюю рамочную программу сотрудничества (Country Partnership Framework - CPF) с Арменией. Об этом сообщило представительство ВБ в Армении.

Программа направлена на мобилизацию частного капитала посредством структур группы ВБ - Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (IFC) и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA).

В частности, МБРР рассчитывает выделить около $1 млрд в течение следующих пяти лет на содействие реформам, которые позволят IFC и MIGA привлечь больше частного капитала.

IFC планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру и реальный сектор, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

"IFC в рамках CPF будет стимулировать вклад частного сектора в устойчивое развитие инфраструктуры, такой как "зеленая" энергетика, водоснабжение, связь и более экологичный транспорт. IFC также будет работать с финансовыми учреждениями над <...> поддержкой устойчивого финансирования, продвижением "зеленых" облигаций и цифровой трансформации. Ожидается, что инвестиции IFC составят $500-700 млн", - говорится в сообщении.

В новой стратегии подчеркивается необходимость уделять больше внимания повышению устойчивости к экономическим потрясениям, нестабильности и конфликтам, стихийным бедствиям и изменению климата.

С 1992 года Всемирный банк предоставил Армении около $3 млрд в виде инвестиционных кредитов, грантов, аналитической работы и технической помощи от МБРР, целевых фондов и Международной ассоциации развития.

Армения стала членом IFC в 1995 году, суммарные инвестиции корпорации в стране (включая мобилизационные ресурсы) составили почти $1,3 млрд. MIGA инвестировала около $39 млн.