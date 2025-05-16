Сирия планирует печатать деньги в Германии и ОАЭ вместо России

Сирия планирует начать печатать новую валюту в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии вместо России. Об этом Reuters сообщили три неназванных осведомленных собеседника.

Отмечается, что это демонстрирует "быстрое улучшение" отношений с арабскими странами Персидского залива и западными государствами после заявлений США об ослаблении санкций.

Два сирийских собеседника из финансовой сферы сообщили, что сирийские власти ведут переговоры о сделке по печатанию валюты с базирующейся в ОАЭ компанией Oumolat. А сирийский и европейский чиновники сообщили, что в Германии две компании проявили интерес к этому вопросу: государственная фирма Bundesdruckerei и частная компания Giesecke+Devrient.

Официального подтверждения ни от одной сторон на этот счет нет.

Новая власть Сирии, после свержения режима Башара Асада, в 2025 году начала изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ. Россия, которая была одним из ключевых сторонников Асада, печатала сирийскую валюту в течение более чем десятилетия после того, как Евросоюз ввел санкции и контракт с европейской фирмой был расторгнут.