США готовят крупнейшее за десятилетие ослабление банковских требований

В США готовятся к одному из самых масштабных сокращений требований к капиталу банков за последние десять лет. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации, американские регуляторы планируют в ближайшие месяцы снизить коэффициент дополнительного левериджа (SLR), введенный в 2014 году после финансового кризиса 2008-09 годов.

Этот коэффициент обязывает крупные банки держать определенный объем высококачественного капитала по отношению ко всем активам, включая внебалансовые. Лоббисты уже давно критикуют правило, считая его чрезмерным ограничением.

Ожидается, что предложения реформ объявят до лета. Регуляторы рассматривают также вариант временного исключения из расчета SLR активов с низким риском - например, казначейских облигаций и депозитов в центробанках. Такая практика действовала во время пандемии.

Критики считают инициативу рискованной, учитывая нестабильность рынков.

Сейчас восемь крупнейших банков США должны держать капитал первого уровня на уровне не менее 5% от общего левериджа. Для европейских, китайских и других банков эти требования ниже - от 3,5% до 4,25%.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что большинство банков США ограничены другими нормативами, в частности стресс-тестами и требованиями, скорректированными на риски. По их подсчетам, только State Street действительно ограничен коэффициентом SLR.

По данным аналитиков Autonomous, возвращение исключения для "безопасных" активов может высвободить до $2 трлн с балансов крупнейших банков США.

Впрочем, такой подход может сделать США международным исключением и создать прецедент для подобных требований в Европе и Великобритании.