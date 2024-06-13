ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы - низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", - говорится в сообщении.

Опубликованные в среду данные Минтруда США показали замедление темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в стране в мае до 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.