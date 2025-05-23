Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

Европейская комиссия выделит €15 млн для поддержки фермеров Чехии, Словении и Германии

Государства-члены ЕС в четверг одобрили предложение Европейской комиссии о выделении €15 миллионов из сельскохозяйственного резерва для поддержки фермеров в Чехии, Словении и Германии, которые недавно пострадали от неблагоприятных погодных условий и вспышек болезней животных. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Из этой суммы Чехия получит, в частности, €7,4 млн.

Как сообщили представители исполнительного органа ЕС, мера поможет поддержать пострадавших аграриев из этих стран, которые понесли убытки на рынке. Словения должна получить €2,9 млн, а Германия — €4,8 млн.



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