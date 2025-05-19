ЕС готовится потратить еще €10 млрд на запасы газа после холодной зимы

Европейскому Союзу придется потратить минимум на €10 млрд больше, чем в прошлом году, чтобы заполнить газовые хранилища после первой настоящей зимы с начала войны в Украине. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что в прошлом году на эти цели потратили €16 млрд, а в этом году сумма может достичь €26 млрд.

Запасы газа были исчерпаны почти на две трети уже в марте, поэтому страны ЕС имеют ограниченное время для их пополнения.

Несмотря на то, что цены на газ сейчас ниже прошлогодних, трейдеры не торопятся покупать - ожидают дальнейшего удешевления. Однако это может спровоцировать резкий рост цен в конце лета, когда спрос возрастет.

Аналитики Morgan Stanley считают, что Европе придется импортировать на 45% больше сжиженного природного газа (СПГ), чем в прошлом году, чтобы достичь хотя бы 80% заполнения хранилищ. Они прогнозируют рост цен на газ на 10% летом.

Газовая промышленность ЕС предостерегает: поспешное выполнение норм по заполнению газохранилищ может вызвать новые скачки цен.

"Обязательства по хранению несут риск дальнейшего обострения проблемы высоких и нестабильных оптовых цен на газ", - говорится в заявлении Еврогаза.

Китай, который в последнее время сократил закупки СПГ из-за теплой погоды и слабой экономики, может быстро вернуться на рынок. Это создаст конкуренцию Европе за ресурсы.