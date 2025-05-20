Последнее обновление: 20.05.2025 15:18

Honda более чем на $20 млрд сократит за 6 лет инвестиции в сегмент электромобилей

Японская Honda Motor планирует в период по март 2031 года сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей до 7 трлн иен ($48,32 млрд) с ранее планировавшихся 10 трлн иен. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

В мае прошлого года компания отмечала, что за десять лет по март 2031 года инвестирует в реализацию стратегии в области электромобилей и программного обеспечения миллиарды долларов.

На минувшей неделе она сообщила о решении отложить примерно на два года создание в Канаде комплексной цепочки поставок в сфере электромобилей из-за охлаждения спроса на такие машины.



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