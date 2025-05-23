Польша выделит более €6 млрд на создание Фонда безопасности и обороны

Польша направит 26 миллиардов злотых (около €6 млрд) из Национального плана восстановления (KPO) на создание Фонда безопасности и обороны. Об этом заявил заместитель министра фондов и региональной политики Ян Шышко.

Европейская комиссия официально одобрила соответствующее перераспределение средств, позволяющее профинансировать оборонные и инфраструктурные проекты из ранее «зеленого» сегмента плана.

Как пояснил Шышко, фонд охватит четыре ключевых направления: строительство объектов гражданской защиты, развитие оборонной промышленности, модернизацию так называемой двойной инфраструктуры (включая дороги и аэропорты), а также усиление кибербезопасности.

По словам заместителя министра, такие инвестиции не только повысят устойчивость Польши к внешним угрозам, но и создадут новые рабочие места — особенно в небольших населенных пунктах.

«Два месяца назад мы пообещали создать Фонд безопасности и обороны — сегодня мы это обещание выполняем!», - написал Шышко в соцсети X (ранее Twitter), сообщив о завершении переговоров с Еврокомиссией.

Финансирование фонда станет возможным благодаря перераспределению средств внутри Национального плана восстановления: ранее они были зарезервированы для городской «зеленой» трансформации. Окончательное утверждение обновленного плана ожидается после заседания Совета ЕС, намеченного на 20 июня.

Поддержка будет предоставляться в виде: льготных кредитов с низкими процентными ставками, капитальных инвестиций, часть которых может быть списана в зависимости от масштаба, приоритетности и места реализации проекта.

Претендовать на средства смогут: органы местного самоуправления, частные и государственные компании, научные учреждения, консорциумы.

Фонд безопасности и обороны станет частью более широкой стратегии по укреплению оборонного потенциала Польши и адаптации экономики к растущим угрозам на фоне геополитической нестабильности.