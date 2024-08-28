Последнее обновление: 28.08.2024 15:25

Польша увеличит расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году

Оборонный бюджет Польши будет увеличен до 4,7% ВВП в 2025 году. Об этом пишет издание Money.pl, которое ознакомилось с проектом госбюджета на следующий год.

В текущем году Польша потратит на оборону 4,1% ВВП.

Если предложение по оборонному бюджету будет одобрено, то для Польши это будет рекорд как по доле ВВП, так и по сумме расходов на оборону. В 2024 году страна потратит на оборону $35 млрд, в 2025 – $49 млрд.

Сейчас Польша пятая среди сран-членов НАТО по расходам на оборону.

Польша надеется перевести часть оборонных расходов в бюджет ЕС, аргументируя это тем, что страна имеет общую внешнюю границу ЕС с Россией и охваченной войной Украиной.

"Мы серьезно обсуждаем с ЕС вопрос о включении некоторых из оборонных статей в бюджет ЕС, поскольку мы являемся прифронтовой страной и несем ответственность за весь ЕС", — цитирует издание свой источник в польском правительстве.

Окончательный размер оборонного бюджета Польши на 2025 год будет обнародован в сентябре.



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