Банк Грузии официально ввел ограничения для граждан России

Банк Грузии ввел ограничения для клиентов – граждан России, владеющих картами этого банка.
С 21 мая они больше не могут приобретать товары стоимостью более €300.
«Банк Грузии соблюдал и продолжает соблюдать требования санкций, введенных США, Европейским союзом и Соединенным Королевством», - заявили в Банке Грузии телекомпании Pirveli.
Ограничение коснется клиентов Банка Грузии – россиян, зарегистрированных в любой точке мира.
Граждане России в Telegram-каналах подтверждают, что получили подобное сообщение в приложении Банка Грузии.