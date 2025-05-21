Всемирный банк закроет долги бывшего правительства Афганистана «в качестве исключения»

Всемирный банк рассчитается с подрядчиками в Афганистане по долгам, образовавшимся до прихода к власти движения «Талибан», в качестве исключения. Об этом сообщает Ariananews.

Выплаты касаются непогашенных долгов бывшего правительства Афганистана перед подрядчиками, нанятыми в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, которые выполнили свою работу до 15 августа 2021 года, подчеркнули в учреждении.

«Банк не является стороной по договорам. Контракты были заключены между правительством Афганистана и подрядчиками, поэтому ответственность за эти выплаты лежит на правительстве, а не на Всемирном банке. Однако ВБ все же решил помочь облегчить процесс выплат в качестве исключения и после тщательной проверки и независимой верификации», - говорится в сообщении.

По данным Tolonews, ВБ погасит задолженности перед афганскими логистическими и строительными компаниями на сумму около $50 млн. Выплаты будут осуществляться в четыре этапа через Минфин. Первый транш составит $10,8 млн, а оставшиеся $39,1 млн будут перечислены в последующих трех этапах.

Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану после захвата власти движением «Талибан». С 2020 года банк направил около $5,3 млрд на проекты реконструкции и развития страны через Международную ассоциацию развития (IDA), которая поддерживает беднейшие государства мира. По состоянию на апрель 2021 года в Афганистане действовало 12 активных проектов IDA общей стоимостью $940 млн. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции Афганистана, специальный фонд Всемирного банка, реализовывал 15 проектов на сумму $1,2 млрд. В самом банке подчеркнули, что не могут выделять средства Афганистану, если его правительство не признано легитимным всеми 189 странами-членами организации.