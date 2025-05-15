В Казахстане число обменников при банках сократилось, внебанковских — выросло

По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке наличной иностранной валюты в Казахстане работали 2082 обменных пункта (на 1 января 2025 года — 2078).

Из них 1517 (72,86%) принадлежат банкам и АО «Казпочта», небанковские обменные пункты — 565 (27,14%), - говорится в сообщении Нацбанка страны.

Таким образом, за год количество обменных пунктов, принадлежащих банкам, сократилось, в то время как число обменников, находящихся в собственности частных предпринимателей, увеличилось.

«В начале 2025 года общее число обменных пунктов сократилось на 69 за год. Это связано с уменьшением количества банковских обменников на 104 и ростом числа небанковских пунктов с 529 до 564, то есть на 35», - информирует регулятор.