Дональд Трамп и его жена Мелания вызвали критику среди криптоменеджеров, запустив новые "мемокоины", что подорвало ожидания серьезного отношения к цифровым активам со стороны новой администрации республиканца. Об этом сообщает Reuters.

Избранный президент представил токен TRUMO в пятницу, а его жена запустила проект MELANIA в воскресенье. Рыночная стоимость "мемкоина" TRUMP на пике достигала $15 миллиардов, но затем временно снизилась до менее чем $8 миллиардов, поскольку токен Мелании перетянул на себя часть внимания, согласно данным CoinMarketCap.

Сектор "мемкоинов", заполненный шуточными токенами вроде Dogecoin, которые имеют низкую внутреннюю стоимость и высокие риски, вызывает споры. Его часто критикуют за легкомысленность и опасность для инвесторов. "Мемкоины" зависят от популярности в соцсетях, которая может исчезнуть так же быстро, как и появилась.

Несмотря на то, что новая криптоинициатива Трампа вызвала спекулятивный бум - цена Bitcoin в понедельник достигла рекордного уровня всего за несколько часов до его инаугурации - некоторые эксперты считают, что это больше вредит индустрии, которая пытается восстановить свою репутацию.

На бумаге связанные с Трампом структуры получили миллиарды долларов, в то время как новый президент рассматривает возможность объявить криптоактивы "национальным приоритетом."

Запуски Трампа являются "пятном, которое нам теперь придется преодолеть как строителям отрасли," отметил Роб Хадик, генеральный партнер венчурной компании Dragonfly Capital, ориентированной на криптоинвестиции.

Инвестор и бывший технический директор Coinbase Балажи Сринивасан в заметке на платформе X назвал "мемкоины" "лотереей с нулевой суммой", где "цена рано или поздно падает, а последние покупатели теряют все".

В свою очередь основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи обратил внимание, что запуск токена Мелании вызвал падение цены токена Трампа.

Скарамуччи, который короткое время был директором по коммуникациям Трампа в 2017 году, позже стал его критиком.

Между тем Габор Гурбач, бывший директор по стратегии цифровых активов в VanEck и основатель PointsVille, отметил, что "мемкоины" "нанесли значительный ущерб репутации США, президентства и семьи Трампа".

В своей заметке на X Гурбач написал, что последствия запусков "еще даже не начали проявляться", и призвал Трампа уволить своих крипторадников.

Криптовалюта Дональда Трампа стремительно выросла в понедельник почти до $12 млрд рыночной стоимости, привлекая миллиардные объемы торгов за несколько часов до возвращения избранного президента США в Белый дом.