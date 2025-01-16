В Литве раскрыли крупную аферу с присвоением €6 млн за счет финансируемых ЕС проектов

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) представила предварительное расследование крупного мошенничества, в рамках которого организованная группа, воспользовавшись проектами, финансируемыми Европейским союзом, присвоила €6 млн.

Прокурор Витаутас Кукайтис на пресс-конференции в четверг рассказал, что подозрения в мошенничестве, связанном с получением имущества особо крупной стоимости, а также легализации имущества, полученного преступным путем, предъявлены 26 лицам, передает LRT.

В мошеннической схеме участвовало более 30 компаний из Литвы и как минимум десяти других стран. Большинство подозреваемых – из Каунасского региона, но они действовали и в других местах, например, в Вильнюсе, Паневежисе, Шяуляе. Часть из них ранее уже совершала преступления, все подозреваемые являются гражданами Литвы.

Преступники действовали с 2018 года, совершенствуя свою мошенническую схему.

"Деятельность заключалась в том, что при реализации проектов по модернизации инноваций члены организованной группы на протяжении длительного времени, имитируя сделки между аффилированными компаниями и лицами, а также платежи, приобретали оборудование миллионной стоимости, которое представляли как купленное по завышенным ценам, используя типологию завышенных цен. Таким образом, они ввели в заблуждение Агентство инноваций и присвоили упомянутые мною крупные суммы средств", – сказал прокурор.

Кроме того, по его словам, часть оборудования была закуплена из других стран, не указанных в документах, а использованное оборудование представлялось как новое. Компании, созданные мошенниками, работали в области модернизации, например, были связаны с устойчивой энергетикой.

"Оборудование для сбора пластиковых стружек, бетонные блоки, мебель, упаковка. Это оборудование, которое производит экологически устойчивые вещи или визуально выглядит устойчиво, но на самом деле это не так", – пояснил Кукайтис.

Начальник регионального управления FNTT в Каунасе Роландас Урбонас сообщил, что с декабря было проведено более 90 обысков, задержаны все 26 подозреваемых, шесть из них были позже арестованы сроком от двух до трех месяцев.

"Это предварительное расследование очень большого масштаба, анализируется более 200 банковских счетов физических лиц и компаний", – заявил он.

Прокурор подчеркнул, что правоохранительным органам удалось предотвратить присвоение еще большей суммы, превышающей €6 млн, благодаря расторжению новых заключенных договоров.

По его словам, еще в 2021 году началось предварительное расследование по небольшой части этой суммы, однако подозреваемые пытались скрыть свои личности, назначая фиктивных руководителей компаний.

"Организаторы прятались за подставными лицами, такая маскировка является одним из самых сложных методов мошенничества", – отметил он.

Кукайтис добавил, что расследование охватывает не только страны Европейского союза, но и несколько государств Азии.