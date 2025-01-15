Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в ШОС и БРИКС

Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

Согласно информации, проекты Стратегии участия Беларуси в ШОС и Стратегии действий по реализации внешней политики Республики Беларусь в рамках участия в деятельности БРИКС были представлены правительством на рассмотрение Лукашенко. И он одобрил оба документа.

Напомним, летом 2024 года страна стала полноправным членом семьи ШОС, а затем оформила и статус государства - партнера БРИКС.

В одобренной Стратегии участия Беларуси в ШОС определены концептуальные направления деятельности, цели и задачи участия Беларуси в ШОС и механизмы их реализации на ближайшую и среднесрочную перспективы.

В Стратегии, которая касается БРИКС, также определены приоритетные направления взаимодействия Беларуси с государствами-членами и государствами - партнерами этого Объединения.

Обе стратегии рассчитаны на пять лет до 2030 года. Они могут быть продлены, обновлены и пересмотрены с учетом тех или иных актуальных тенденций.