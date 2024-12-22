Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей

Кыргызстан занимает ведущие позиции в Центральной Азии по межсистемной интеграции в банковском секторе и предоставлению услуг платежей и переводов с использованием QR-кодов. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Нацбанка страны.

По данным регулятора, с момента запуска проекта QR-платежей в Кыргызстане в мае 2022 года по состоянию на 1 ноября 2024-го было проведено 42,68 миллиона транзакций на общую сумму 48,79 миллиарда сомов.

На сегодня 20 банков из 21 и 7 платежных организаций с мобильными приложениями уже привели свои QR-коды в соответствие с национальным стандартом и подключены к общей инфраструктуре межсистемной интеграции (ОВ). Это обеспечивает единый стандарт QR-платежей, что значительно упрощает и ускоряет процесс оплаты для граждан и бизнеса.