Последнее обновление: 20.11.2024 16:45

Байден одобрил поставку противопехотных мин Украине

Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух собеседников издания, Байден санкционировал поставку противопехотных мин в Украину.

В Пентагоне считают, что предоставление мин Украине является одним из наиболее полезных шагов, чтобы замедлить наступление России.

Как заявил один из собеседников The Washington Post, украинские политики обязались не размещать мины в густонаселенных районах.

Другой источник уточнил, что использование мин будет ограничено территорией Украины.

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