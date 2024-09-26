Байден объявил о почти $8 млрд на оружие для Украины, включая Patriot и авиабомбы JSOW

Президент США Джо Байден объявил о резком увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд. Об этом говорится в заявлении Байдена.

В частности, Байден поручил Министерству обороны выделить весь остаток средств на помощь в сфере безопасности, которые были выделены Украине до конца срока его пребывания в должности.

"В рамках этих усилий Министерство обороны выделит остаток средств Инициативы помощи в сфере безопасности Украине до конца этого года. Я также санкционировал $5,5 млрд в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий и чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы", – заявил Байден.

Минобороны США также объявило о выделении $2,4 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержке.

"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", – заявил Байден.

"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", – сообщил также президент США.

По его словам, это является продолжением моего решения, принятого ранее в этом году, о перенаправлении американского экспорта средств противовоздушной обороны в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.