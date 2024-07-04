Последнее обновление: 04.07.2024 09:37

Пентагон закупит перехватчики к украинским Patriot и NASAMS на $2,2 млрд

Минобороны США объявило о закупке перехватчиков к системам ПВО Patriot и NASAMS для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Министерство обороны США, в частности объявило о закупке значительного пакета перехватчиков противовоздушной обороны с использованием около $2,2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Эти средства будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".

"В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается для защиты своего населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны России", – говорится в сообщении.

В Белом доме также объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на $225 млн объявляли 7 июня.

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