Новый пакет военной помощи США для Украины составит $250 млн

Президент США Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере $250 млн. об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его словам, сейчас "критический момент" для Украины в свете приближения зимы.

"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", – сказал Остин, которого цитируют СМИ.

Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.