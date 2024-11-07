Польша установит противотанковые ежи на восточных границах к концу недели

Первые укрепления на восточных границах Польши, в том числе противотанковые ежи, будут установлены до начала следующей недели. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он не привел деталей, где конкретно установят первые укрепления.

"Это будут бетонные ежи, это разного вида подготовка ландшафта для ограничения перемещений", - пояснил Косиняк-Камыш.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября сообщил о начале строительства Польшей линии оборонительных укреплений на границе с РФ в рамках программы "Восточный щит". Польские власти объявили о проекте в начале мая. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание намечено на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Белпркмью и Россией зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.