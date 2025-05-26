В Минобразования Беларуси рассказали о предварительных результатах ЦЭ

Стали известны предварительные результаты централизованного экзамена (ЦЭ) по учебным предметам по выбору, который состоялся 26 мая по всей Беларуси.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, для прохождения ЦЭ сегодня зарегистрировались 56 932 одиннадцатиклассников (в 2024 г. – 55 667).

Освобождены от централизованного экзамена 478 учащихся, в том числе 302 – обучающихся на дому, 176 – победители третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады.

Для доставки к пунктам ЦЭ были задействованы 860 школьных автобусов.

Проведение централизованного экзамена проходило в аудиториях в сопровождении 8454 работников.

В итоге приступили к ЦЭ 56 778 человек, что составляет 99,7% (в 2024 г. – 55 516, 99,7%).

Не присутствовали на централизованном экзамене 146 человек (2024 г. – 149). Основные причины неявки аналогичны прошлогодним: болезнь, участие в спортивных соревнованиях.

Не допущены в пункты ЦЭ 3 человека из-за отсутствия паспорта. В 2024 году таких было 2.