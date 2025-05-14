Последнее обновление: 14.05.2025 11:01

В Беларуси почти 57 тысяч одиннадцатиклассников зарегистрировались на ЦЭ

Первый в этом учебном году централизованный экзамен (ЦЭ) в Беларуси состоится 26 мая.

Как сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, всего для участия в ЦЭ зарегистрировано 56 977 учащихся.

«Наиболее востребованными для прохождения ЦЭ в 2025 году стали учебные предметы: русский язык — 46,1 тысячи выпускников, математика — 18,9 тысячи, белорусский язык — 10,8 тысячи, биология — 10,5 тысячи, обществоведение — 10,9 тысячи», - рассказала она.

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