Итальянская мафия переходит от конфликтов к сотрудничеству в торговле наркотиками, проституции и отмывании денег. Об этом говорится в обнародованном во вторник ежегодном отчете Национального антимафиозного управления (DIA).

В отчете отмечается, что сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра заключают союзы как внутри страны, так и за рубежом, а калабрийская 'Ндрангета все больше сосредотачивается на контроле над государственными инфраструктурными проектами.

"Сосуществование способствовало формированию стабильных синергий", – сказал директор DIA Микеле Карбоне, которого цитирует Reuters.

Также отмечается, что мафия пытается проникнуть в проекты, связанные с финансируемым ЕС послековидным Фондом восстановления, строительством моста между Сицилией и материком, а также подготовкой к зимней Олимпиаде 2026 года.

В частности, в 2024 году строительная отрасль составила 38% случаев введения административных антимафиозных мер – было начато расследование на 200 строительных объектах.

Карбоне отметил, что управление готово остановить любую попытку мафиозного проникновения в строительство моста через пролив Мессина.

В отчете также подчеркивается растущая технологическая грамотность мафии: преступники пользуются зашифрованными каналами связи и поддерживают контакт с заключенными с помощью дронов. Для отмывания средств все чаще используются китайские "подпольные банковские" сети.

В то же время мафия активно вербует в преступную деятельность социально уязвимую молодежь в так называемые "детские банды", используя показательные демонстрации силы в соцсетях.

В феврале на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого задержали более 180 человек.

В начале апреля в Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана "Ндрангета", тогда были задержаны десятки подозреваемых.

А 21 мая сообщили, что полиция провела масштабную операцию по задержанию почти сотни подозреваемых в связях с мафиозным кланом "Ндрангета".