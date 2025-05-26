Армия Чехии начнет получать французские гаубицы Caesar в апреле 2026 года

Первые самоходные французские гаубицы Caesar начнут поступать в распоряжение Армии Чешской Республики в апреле 2026 года. Об этом сообщают чешские медиа.

Все заказанные у Nexter Systems в 2021 и 2022 годах 62 пушки поступят на вооружение до августа 2027-го. Общая стоимость поставки составляет 10,3 млрд чешских крон (412 млн евро).

Изначально предполагалось, что заказ фирмой-поставщиком будет выполнен уже к концу 2026 года, но срок изменился из-за увеличения количества закупленных самоходных гаубиц и корректировки технических требований со стороны Минобороны Чехии.

В 2021 году оборонное ведомство Чехии заключило договор с производителем Nexter Systems на приобретение 52 упомянутых 155 миллиметровых самоходных артиллерийских орудий.

В 2022 году Чехия решила заказать еще десять гаубиц.