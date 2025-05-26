С начала года в Беларусь по безвизу въехало около 80 тысяч европейцев, сообщает Госпогранкомитет.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 79 756 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года в синеокую въехал 1 111 491 европеец. Из Латвии прибыло 350 594 человека, из Литвы — 620 219, из Польши — 113 146. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 27 532 иностранных гражданина.

Напомним, власти продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.