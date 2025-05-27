Инфляционные ожидания россиян в мае 2025 года ухудшились. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело ООО «инФОМ» по заказу Банка России.

Согласно информации, в мае медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте повысилась до 13,4% после 13,1% месяцем ранее. Медиана ожиданий на пять лет также возросла — до 11,8%. При этом наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,5%.

Уменьшился и индекс потребительских настроений. Изменения двух входящих в него субиндексов были разнонаправленными: ожидания участников опроса ухудшились, а оценки текущего состояния несколько повысились. Доля россиян, которые предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, возросла до 52,9%.

При этом ЦБ настроен более оптимистично. Регулятор предупредил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться у цели в дальнейшем», - говорится в сообщении ЦБ.