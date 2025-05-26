В Китае разработали контактные линзы, которые позволяют видеть с закрытыми глазами

Ученые из Китайского университета науки и технологий разработали контактные линзы, которые позволяют видеть в инфракрасном диапазоне, даже когда глаза закрыты.

Исследование опубликовано в журнале Cell.

Согласно информации, в основе технологии лежат наночастицы, которые поглощают инфракрасный свет в диапазоне 800-1600 нм и преобразуют его в видимый спектр 400-700 нм.

Особенности линз заключаются в том, что они не требуют внешнего питания. В отличие от громоздких приборов ночного видения, линзы работают исключительно за счет преобразования световых волн. Также они создают многоцветное изображение. Однако из-за рассеивания света наночастицами картинка получается слегка размытой.

При этом линзы позволяют видеть только яркие инфракрасные источники, например, светодиоды, и не заменяют устройства, усиливающие слабое излучение.

Эксперты видят в технологии значительный потенциал. Например, такие линзы могут применяться в хирургии, позволяя врачам обнаруживать опухоли, не прибегая к громоздкому оборудованию.

Исследователи планируют доработать материал, чтобы увеличить чувствительность и пространственное разрешение. Это может открыть путь к практическому применению линз в спасательных операциях, безопасной передаче информации и других областях.