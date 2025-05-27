Последнее обновление: 27.05.2025 10:52

Украина получит еще 1,5 тысячи латвийских дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину еще одной партии в 1500 дронов.

При этом он не уточнил конкретные сроки их отправки.

"Две латвийские компании в рамках международной коалиции по производству дронов в первом полугодии поставят 12 тысяч дронов", – написал в соцсети X (ранее Twitter).

Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, регулярно отчитывается об отправке беспилотников Силам обороны.

В марте "коалиция дронов" выделила €20 млн для закупки разведывательных дронов тактического уровня для Украины.

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