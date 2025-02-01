В Латвии анонсировали передачу Украине новой партии дронов

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии в Риге состоится мероприятие, на котором чиновники объявят об отправке ВСУ партии из 100 дронов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Предполагается, что также состоится показательная демонстрация, во время которой в воздух на небольшую высоту будет поднят один из дронов.

Благотворительный проект по закупке дронов для вооруженных сил Украины – общественная инициатива, в ходе которой продолжается сбор финансовых средств на платформе "Ziedot.lv".

Авторы инициативы на портале "Ziedot.lv" подчеркивают, что украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках – FPV-дронах, разведывательных и атакующих беспилотниках.

Недавно сообщалось, что финская компания представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, который был разработан для Украины совместно с украинскими специалистами.

В начале января писали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.