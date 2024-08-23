Латвия передаст Украине крупнейшую партию беспилотников

Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину. Об этом в X (ранее Twitter) написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, Латвия готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников.

"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.

Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 тыс. боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", – подчеркнул глава Минобороны Латвии.