Парламент Франции поддержал законопроект об эвтаназии

Парламент Франции 27 мая в первом чтении поддержал законопроект о легализации ассистированной смерти – эвтаназии. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, 305 депутатов нижней палаты проголосовали "за", а 199 выступили против. Также они единогласно поддержали закон, который устанавливает право на паллиативную помощь в специализированных учреждениях для людей в конце жизни.

Отмечается, что французское правительство охарактеризовало закон об эвтаназии как "этический ответ на необходимость поддержки больных и страдающих".

Законопроект даст право медикам решать, имеет ли право пациент получить доступ к "смертельному веществу", если выразил такое желание. В документе сказано, что эвтаназию пациент сможет осуществить самостоятельно или попросить об этом медперсонал.

К пациентам есть требования: быть старше 18 лет, быть гражданином Франции или иметь вид на жительство, а также страдать "серьезным, неизлечимым, опасным прогрессирующим или смертельным заболеванием", которое неизлечимо.

При этом заболевание должно вызывать "постоянные, невыносимые физические или психологические страдания", с которыми нельзя справиться при помощи лечения. Также пациент должен быть в состоянии осознанно выражать мысли и принимать решения.

Среди тех, кто поддержал законопроект "о жизни", большинство депутатов-центристов и их союзников, а также левых, а большинство правых и крайне правых депутатов проголосовали против.

Далее законопроекты должны будут передать в Сенат (верхнюю палату), а затем обратно в нижнюю палату (Национальную ассамблею) для второго чтения. Отмечается, что до конца года вряд ли будут одобрены законы.

На сегодня во Франции разрешена только пассивная эвтаназия: отказ от искусственного поддержания жизни или глубокая седация перед смертью.