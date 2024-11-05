В Германии арестовали предполагаемых участников праворадикальной террористической группы

В Германии арестовали восемь человек, которых подозревают в членстве в праворадикальной террористической группе, якобы планировавшей использовать вооруженную силу для создания нацистского государства. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные федеральной прокуратуры.

Согласно информации, правоохранители проводят обыски в многочисленных домах в районе Лейпцига, Дрездена и других населенных пунктах.

По данным агентства, в ходе операции были арестованы восемь мужчин в возрасте от 21 до 25 лет. Генеральная прокуратура ФРГ обвиняет их в принадлежности к праворадикальной террористической организации.

Как подтвердила пресс-секретарь федеральной прокуратуры, подозреваемые входят в состав боевой группировки, известной как "Саксонские сепаратисты".

Арестам предшествовало длительное расследование, проведенное Федеральным управлением уголовной полиции и Федеральным ведомством по защите конституции.

Утверждается, что группировка была основана в 2020 году.

Отмечается, что среди обвиняемых есть братья Йорг и Йорн С., которые, как утверждается, принадлежат к семье известного правого экстремиста из Австрии.

Подозреваемые якобы планировали использовать вооруженную силу для установления общественного строя по образцу национал-социализма в "день Х". С этой целью, среди прочего, они должны были провести военизированные учения.

По данным федеральной прокуратуры, "Саксонские сепаратисты" – это группа из 15-20 человек, идеология которой характеризуется расистскими и антисемитскими идеями.

Утверждается, что для них не существует никаких сомнений в том, что Германию ждет "крах" и что государство и общество распадутся в определенный день.

"В связи с этим группа хотела бы использовать вооруженную силу для завоевания территорий в Саксонии и, возможно, в других восточных немецких землях, чтобы установить государство и общество по образцу национал-социализма", – заявили прокуроры.

В целом правоохранители обыскали около 20 домов, в том числе в Австрии и Польше.

Арестованные предстанут перед следственными судьями Федерального суда. Ожидается, что правоохранители примут решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В августе сообщалось, что члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" в закрытых чатах обсуждали возможность убийства министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера на почве антисемитизма.