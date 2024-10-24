Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума

Выручка Саудовской Аравии от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в августе 2024 года упала до $17,4 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Это самый низкий уровень месячной выручки с июня 2021 года, пишет Bloomberg.

Экономика страны зависит преимущественно от доходов от продажи нефти, особенно сейчас, когда Саудовская Аравия приступила к реализации плана по развитию технологий, туризма и обрабатывающей промышленности.

Масштабные инвестиции, необходимые для реализации плана трансформации экономики, зависят от доходов нефтяного сектора.

Ситуация усугубляется падением цен на нефть и уменьшением добычи. Мировые цены на нефть марки Brent в текущем году упали примерно на 1% и торгуются на уровне $75 за баррель.

Рост потребления нефти был медленным, особенно в Китае, на одном из важнейших рынков импорта. В то же время новое предложение из таких стран, как США, сейчас крупнейший мировой производитель, опережает рост спроса и также давит на цены.

С конца августа нефть подешевела на 3%.