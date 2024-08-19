Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

У одного из белорусских банков изменилось название

У одного из белорусских банков изменилось название. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 августа 2024 г. № 249 осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в Устав закрытого акционерного общества ”БТА Банк“ (ЗАО ”БТА Банк“) решением общего собрания акционеров от 19 июня 2024 г. (протокол № 6) и связанных с изменением наименования банка", - говорится в сообщении.

Таким образом, новое полное наименование банка – закрытое акционерное общество ”Нео Банк Азия“; сокращенное – ЗАО ”Нео Банк Азия“.

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