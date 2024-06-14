Широкая денежная масса Беларуси выросла за январь-май на 3,4%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 июня 2024 года составил 78250,0 млн рублей, увеличившись на 3,4% с начала года. Об этом сообщается в статотчете Национального банка.

В мае прирост ускорился до 1,9% с 0,2% в апреле.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 июня 2024 года 10338,7 млн рублей, увеличившись на 1,7% в мае. С начала года рост показателя составил 9,1%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 24145,7 млн рублей, увеличившись на 2,9% за май. С начала года агрегат сократился на 1,4%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в мае выросла на 4,2% и на 1 июня составила 44247,1 млн рублей. С начала года рост показателя составил 5,3%.

В том числе объем срочных рублевых депозитов составил 17075,3 млн рублей, сократившись на 0,5% с начала года (в мае снижение на 0,4%). Переводные депозиты на 1 мая составили 16457,8 млн. руб., увеличившись на 2,61% с начала года (в мае спад на 1,73%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 мая 2024 года составил 42390,2 млн рублей, увеличившись на 5,3% с начала года (в мае увеличение на 4,5%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в мае снизился на 1,07%, с начала года – вырос на 1,0% и на 1 мая составил 33533,0 млн рублей.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.