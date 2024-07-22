Нацбанк Беларуси повысил отдельные значения РВСР на август

Нацбанк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на август 2024 года.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,5% годовых (в июле - 11,98%).

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), РВСР составит 17,71% годовых (в июле - 17,22%).

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.