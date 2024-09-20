Raiffeisen Bank продает акции Приорбанка инвестору из ОАЭ

Австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) продает акции Приорбанка инвестору из ОАЭ. Это следует из сообщения Приорбанка.

Согласно информации, SOVEN 1 Holding Limited объявил сегодня о приобретении 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у Raiffeisen Bank International AG (RBI).

«В результате транзакции 87,74% акций «Приорбанк» ОАО перейдет SOVEN1. Как часть этого соглашения, SOVEN 1 и Raiffeisen Bank International подписали договор купли-продажи акций и будут работать вместе с Приорбанком над тем, чтобы достичь полного завершения сделки в 4 квартале 2024 года», - говорится в сообщении.

В нем заверяется, что параллельно с процессом приобретения Приорбанк продолжит обслуживать клиентов в соответствии со своими операционными и стратегическими банковскими требованиями.

«Как новый собственник SOVEN 1 обеспечит бесшовный переход для клиентов Приорбанка и предоставит возможность продолжать пользоваться привычными банковскими сервисами в течение всего процесса», - уточняется в пресс-релизе.

Отдельно Приорбанк выпустил комментарий в связи со сменой собственника.

«Сегодня Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из состава бенефициарных собственников Приорбанка. Данный шаг — это решение акционера, которое соответствует целям и стратегии банковской группы Raiffeisen Bank International в текущих реалиях», - говорится в заявлении.

В нем заверяется, что «смена собственника никак не отразится на деятельности Приорбанка и его взаимодействии с клиентами и акционерами».